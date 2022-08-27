Нас очень радует, что Азербайджан вернул свои земли - посол Боснии и Герцеговины

ШУША /Trend/ - Нас очень радует, что азербайджанское государство вернуло в рамках международного права свои земли.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам в Шуше сказал посол Боснии и Герцеговины в Азербайджане Адис Алагич.

Он отметил, что также радует интенсивный ход процесса по восстановлению и строительству в Карабахе.

"Хочу передать азербайджанскому народу приветствия боснийского народа. Также отмечу, что у наших народов общая история, культура. И самое главное, у нас есть общее видение будущего. Мы стали свидетелями того, как серьезно страна относится к вопросам установления мира и работает над этим. Мы поддерживаем Азербайджан в этом", - сказал посол.

(Перевод: Нубар Кулузаде)