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Нас очень радует, что Азербайджан вернул свои земли - посол Боснии и Герцеговины

Политика Материалы 27 августа 2022 17:23 (UTC +04:00)
Нас очень радует, что Азербайджан вернул свои земли - посол Боснии и Герцеговины

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ШУША /Trend/ - Нас очень радует, что азербайджанское государство вернуло в рамках международного права свои земли.

Как сообщает в субботу Trend, об этом журналистам в Шуше сказал посол Боснии и Герцеговины в Азербайджане Адис Алагич.

Он отметил, что также радует интенсивный ход процесса по восстановлению и строительству в Карабахе.

"Хочу передать азербайджанскому народу приветствия боснийского народа. Также отмечу, что у наших народов общая история, культура. И самое главное, у нас есть общее видение будущего. Мы стали свидетелями того, как серьезно страна относится к вопросам установления мира и работает над этим. Мы поддерживаем Азербайджан в этом", - сказал посол.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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