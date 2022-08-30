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Прошедший в Азербайджане Teknofest вызвал гораздо больший интерес, чем ожидалось - Сельджук Байрактар (Эксклюзив)

Политика Материалы 30 августа 2022 19:14 (UTC +04:00)
Прошедший в Азербайджане Teknofest вызвал гораздо больший интерес, чем ожидалось - Сельджук Байрактар (Эксклюзив)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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САМСУН /Trend/ - Прошедший в Азербайджане Teknofest был встречен с еще большим интересом, чем мы ожидали.

Об этом, отвечая во вторник на вопросы Trend, сказал технический директор турецкой компании "Baykar Makina" Сельджук Байрактар.

"Лозунг "Одна нация, два государства, один фестиваль" еще раз нашел свое подтверждение на фестивале. Мы хотели бы снова провести фестиваль Teknofest в Азербайджане. Это было для нас прекрасным опытом. Также этот фестиваль стал еще одним примером того, что мы всегда вместе - и в горе, и в радости", - сказал он.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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