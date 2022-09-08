Очень разочарован содеянным армянами - известный путешественник из США об армянском минном терроре

ШУША/Trend/ - Действительно впечатлен тем, как быстро возрождается Карабах, как быстро проводятся ремонтные и реставрационные работы и строятся новые дороги.

Об этом в интервью корреспонденту Trend сказал прибывший на освобожденные территории Азербайджана из штата Миссури (США) известный путешественник, доктор Джаганнатхан Шринивасарарагаван (Jagannathan Srinivasararaghavan).

Посетив культуртурную столицу Азербайджана, город Шуша, Шринивасарарагаван отметил, что прошло не так много времени с ноября 2020 года, а уже проделана такая масштабная работа.

Отвечая на вопрос об армянском минном терроре, который Армения продолжает против Азербайджана, Шринивасарарагаван подчеркнул, что очень разочарован этим фактом.

"Но я очень рад тому, что Карабах стремительно возрождается, и мы можем быть здесь", - добавил он.

Напомним, что 8 октября началась поездка известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.