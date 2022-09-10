Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)

ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Международные путешественники посетили Худаферинский мост.

Как сообщает в субботу корреспондент Trend, они были проинформированы об истории этого сооружения.

Напомним, что продолжается поездка известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.

В ходе трехдневной поездки путешественники в первый день посетили города Шуша и Агдам, во второй - Физули, Ходжавендский район, а в третий день - Зангилан и Джебраил.

Визит, который продлится до 10 сентября, имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма".

(Перевод: Фидан Мустафаева)