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Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)

Политика Материалы 10 сентября 2022 12:19 (UTC +04:00)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - Международные путешественники посетили Худаферинский мост.

Как сообщает в субботу корреспондент Trend, они были проинформированы об истории этого сооружения.

Напомним, что продолжается поездка известных путешественников из более чем 20 стран в Карабах и Восточный Зангезур.

Руководителем команды является Чарльз Велей, основатель американского клуба MTP (Most Traveled People), который входит в число 4 крупнейших клубов путешественников в мире.

В ходе трехдневной поездки путешественники в первый день посетили города Шуша и Агдам, во второй - Физули, Ходжавендский район, а в третий день - Зангилан и Джебраил.

Визит, который продлится до 10 сентября, имеет исключительное значение для популяризации освобожденных от оккупации территорий Азербайджана в рамках "черного туризма".

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
Международные путешественники посетили Худаферинский мост (ФОТО)
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