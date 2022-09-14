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Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с ректором Национального университета обороны Турции (ФОТО)

Политика Материалы 14 сентября 2022 16:37 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с ректором Национального университета обороны Турции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 14 сентября первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с делегацией во главе с ректором Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Эрханом Афьонджу.

Как сообщили Trend в министерстве обороны Азербайджана, на встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития совместной работы в военно-образовательной сфере и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с ректором Национального университета обороны Турции (ФОТО)
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с ректором Национального университета обороны Турции (ФОТО)
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с ректором Национального университета обороны Турции (ФОТО)
Начальник Генштаба азербайджанской армии встретился с ректором Национального университета обороны Турции (ФОТО)
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