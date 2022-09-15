Азербайджанская армия взяла под контроль 53 боевые позиции армянских ВС и значительное количество господствующих высот

БАКУ/Trend/ - Азербайджанская армия взяла под контроль 53 боевые позиции ВС Армении и значительное количество господствующих высот.

Как сообщает Trend, ночью 12 сентября подразделения вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кяльбаджарском и Лачинском направлениях азербайджано-армянской границы. В ходе решительных ответных мер, принятых азербайджанской армией, была предотвращена армянская провокация. В рамках операции уничтожены принадлежащие вооруженным силам Армении два радара S-300 5N63 İYR, три пусковые установки S-300 5P85 BG в направлении района Горус и населенного пункта Новрузлу (Кахнут), два радара S-125 RTS-125 в направлении Басаркечерского района и населенного пункта Ашагы Гаранлыг (Мартуни), большое количество живой силы, есть раненые.

В общей сложности были взяты под контроль 53 боевые позиции противника, 2 позиции минометного огня, значительное количество господствующих высот, а также разрушены пункт постоянной дислокации 538-й отдельной горнострелковой бригады в направлении Зода, стартовые позиции 2-х дивизионов S-300 и 2-х дивизионов S-125.

(Перевод: Нубар Кулузаде)