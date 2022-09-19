Визит Нэнси Пелоси в Армению преследует цель создать препятствия для мира на Южном Кавказе

БАКУ /Trend/ - Высказывания спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе визита в Армению, наряду с грубым и предвзятым искажением реалий в регионе, нацелены на препятствование обеспечению устойчивого мира и стабильности на Южном Кавказе, стимулирование сепаратизма, разжигание межнациональной розни и углубление противоречий.

Об этом Trend сказал в понедельник политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

"Думаю, все помнят, как Нэнси Пелоси в течение почти 30 лет поддерживала оккупанта. Она была рядом с армянами, то есть военными преступниками, убийцами детей и женщин, террористами, вандалами, когда азербайджанцы подвергались геноциду, когда разрушались их дома, святилища и могилы их родных, и, возможно, различными путями оказывала практическую поддержку антиазербайджанским планам армянских ультранационалистов, дашнаков, партии "Гнчак", террористов ASALA. Потому что такие, как Пелоси "вспоминают" об общечеловеческих ценностях, принципах гуманизма только тогда, когда им выгодно. Мы никогда не были свидетелями того, как Пелоси, которая в настоящее пытается выдать хищников за «угнетенных», проливала слезы за невинных людей, младенцев и женщин, ставших жертвами военных сценариев, реализуемых в разных странах мира. Мы также не заметили переживаний Пелоси и ей подобных по поводу невинных жертв в Ходжалы и в других регионах Азербайджана, подвергшихся армянской агрессии. Также она не была замечена в сочувствии к младенцам, оставшимся без рук и ног, ставшим жертвами «крылатой демократии» в Ираке, Сирии, Ливии, Афганистане, Йемене. Но очевидно ее невероятное лицемерие, рассчитанное на получение голосов армян на выборах, которые состоятся в США. И причина, по которой она то смеется, то внезапно "плачет" в Ереване, заключается в том, что ей нужны средства для выборов и избирательного фонда. Нэнси Пелоси плачет не за армян. Она плачет ради своих интересов…" - сказал Мирзабейли.

(Перевод: Фидан Мустафаева)