БАКУ /Trend/ - Международное сообщество должно решительно осудить очередной акт армянской агрессии против Азербайджана, сказал Trend во вторник пакистанский политический эксперт Кайзер Наваб.

Наваб отметил, что в 2020 году Азербайджан, Армения и Россия подписали трехсторонее заявление, положившее конец второй Карабахской войне.

«Азербайджан прошел долгий путь, почти в три десятилетия, к миру в регионе. В 2020 году страна освободила во второй Карабахской войне от оккупации свои земли. Трехстороннее заявление отвечает интересам не только Азербайджана и Армении, но и мирового сообщества", - сказал он.

По словам эксперта, политика агрессии армянской стороны против Азербайджана началась еще в ХХ веке. Он отметил, что в результате этого погибли тысячи азербайджанцев, а более 1 миллиона азербайджанцев на протяжении многих десятилетий оставались вынужденными переселенцами.

«Правительство Армении не прекращает агрессию против Азербайджана. 12-14 сентября 2022 года армянской стороной была совершена провокация на границе с Азербайджаном, при пресечении которой погибли военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана, а также есть раненые», - сказал он.

Наваб отметил, что как ранее, так и сейчас армянская сторона грубо нарушила общепризнанные принципы международного права, требования Женевской конвенции 1949 года.

«Инженерно-саперные подразделения азербайджанской армии сейчас расчищают территории, которые были заминированы диверсионными группами в ходе широкомасштабной провокации, совершенной вооруженными силами Армении», — сказал он.

В заключение Наваб призвал международное сообщество решительно осудить этот новый акт агрессии со стороны Армении и дать справедливую оценку провокационным действиям армянской стороны.