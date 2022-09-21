Ночью диверсионная группа противника предприняла внезапную попытку наступления - репортаж из военного госпиталя ГПС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 12-14 сентября 2022 года при предотвращении широкомасштабной провокации армянских вооруженных сил получили ранения 282 военнослужащих ВС Азербайджана.

Съемочная группа Trend посетила госпиталь, где лечатся раненые военнослужащие Государственной пограничной службы Азербайджана. Заместитель генерального директора АМИ Trend Сахиль Керимли поинтересовался их состоянием.

Военнослужащий ГПС Тебриз Рамазанов сказал, что в настоящее время чувствует себя хорошо.

«В ночь с 12 на 13 сентября было зафиксировано приближение противника к нашим постам, и немедленно приняв необходимые меры, мы пресекли вражескую провокацию. Я получил осколочное ранение в результате брошенной противником ручной гранаты», - сказал он.

Военнослужащий ГПС Бахрам Гараев отметил, что благодаря врачам его состояние постепенно улучшается.

«В ночь с 12 на 13 сентября диверсионная группа противника предприняла внезапную попытку наступления, что было зафиксировано в результате бдительности наших пограничников. Мы незамедлительно приступили к боевой операции. Противник отступил, неся потери», - сказал он.

Trend представляет вниманию читателей этот видеорепортаж.

(Перевод: Фидан Мустафаева)