Джейхун Байрамов принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел СВМДА

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках Недели высокого уровня 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке принял участие в неформальной встрече министров иностранных дел Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщили Trend в Управлении пресс-службы Министерства иностранных дел, министр Джейхун Байрамов выступил на встрече, проходившей под председательством Казахстана. В своем выступлении министр отметил растущую потребность в региональном взаимодействии и сотрудничестве с учетом растущих вызовов в отношении глобальной безопасности, стабильности и экономическому развитию. В этом контексте было заявлено, что СВМДА является важной площадкой для поощрения диалога и сотрудничества, укрепления доверия, обеспечивая, тем самым, безопасность и процветание в регионе.

Министр иностранных дел в ходе своего выступления обратил внимание на необходимость соблюдения норм и принципов международного права, особенно суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности границ в целях обеспечения региональной и международной безопасности, а также стабильности.

Также была отмечена важность процесса СВМДА для реализации мер доверия. В связи с этим было подчеркнуто, что наша страна активно продвигает сотрудничество в области транспорта и контакты между государствами-членами СВМДА в рамках мер по укреплению доверия для безопасных и эффективных систем транспортных коридоров, реализующих координацию в СВМДА, и поощряет транспортно-транзитные коридоры Восток-Запад и Север-Юг. В этом контексте в соответствии с положениями трехстороннего Заявления после 44-дневной Отечественной войны особо подчеркивалось, что открытие Зангезурского коридора в короткие сроки имеет важное значение с точки зрения содействия миру и стабильности в регионе, а также развития местной, межрегиональной и трансрегиональной торговли.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы подготовки к саммиту СВМДА, который пройдет в Астане.