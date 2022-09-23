Азербайджан не будет применять конвенцию о порядке взыскания алиментов в отношении Армении до нормализации отношений с ней

БАКУ /Trend/ - Положения Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи" не будут применяться в отношении Армении до полного устранения последствий армяно-азербайджанского конфликта и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает в пятницу Trend, это отражено в законопроекте "Об утверждении Конвенции "О международном порядке взыскания алиментов на детей и иных форм содержания семьи", который был обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям и рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.

В документе отмечено, что Азербайджан применяет Конвенцию к обязательствам по алиментам применительно к отношениям между родителями и детьми до 18 лет. Отметим, что Конвенция распространяется на обязательства по алиментам в отношении лиц в возрасте до 21 года, однако, согласно документу, договаривающееся государство может оставить за собой право ограничить ее применение к лицам, не достигшими 18-летнего возраста. В документе говорится об отказе от использования французского языка при осуществлении любых других связей между центральными исполнительными органами. Они будут осуществляться на азербайджанском или английском языках. Государства-участники, в том числе при заключении международных соглашений, должны принять все необходимые меры для обеспечения взыскания алиментов на детей с родителя (родителей) или других ответственных лиц, особенно они проживают не в том государстве, в котором живет ребенок.

Было отмечено, что целью Конвенции является эффективное обеспечение международного порядка взыскания алиментов на детей за рубежом и других форм содержания семьи. Это должно быть обеспечено следующими средствами:

- создание системы всестороннего сотрудничества между органами договаривающихся государств;

- создание возможностей для подачи заявлений о принятии решений по алиментам;

- признание и обеспечение исполнения решений по алиментам;

- требование эффективных мер для скорейшего исполнения решений по алиментам.

Договаривающимся государствам рекомендуется поощрять наиболее экономичные и эффективные способы перечисления средств, подлежащих уплате в качестве алиментов, в том числе делать это с помощью международных соглашений.

(Перевод: Фидан Мустафаева)