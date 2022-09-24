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Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)

Политика Материалы 24 сентября 2022 13:22 (UTC +04:00)
Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община, осуществляющая деятельность в Швеции, провела пикет перед парламентом страны.

Как сообщили Trend в субботу в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, в ходе акции, состоявшейся на стокгольмской площади Минтторгет (Mynttorget), наши соотечественники выразили протест против широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе Азербайджана, и проводимой Арменией против нашей страны агрессивной политики.

Во время акции, во время которой развевались государственные флаги Азербайджана и Швеции, звучали такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Aзербайджан желает мира!”, “Армения, выведи свои незаконные войска из Карабаха!”, “Армения, подпиши мирное соглашение!”, “Армения, прекрати агрессивную политику!”, “Армения, прекрати террор!”, “Армения, не будь провокатором в регионе, прекрати военные провокации!” и др. Была выражена озабоченность в связи с размещением Арменией мин на территории нашей страны, разрушением культурно-исторических памятников Азербайджана и судьбой без вести пропавших азербайджанцев.

Наши соотечественники привлекли внимание политических кругов и общественности Швеции к факторам, препятствующим миру в регионе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)
Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)
Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)
Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)
Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)
Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)
Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)
Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)
Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)
Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)
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