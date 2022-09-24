Aзербайджанская община провела пикет перед парламентом Швеции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская община, осуществляющая деятельность в Швеции, провела пикет перед парламентом страны.

Как сообщили Trend в субботу в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, в ходе акции, состоявшейся на стокгольмской площади Минтторгет (Mynttorget), наши соотечественники выразили протест против широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе Азербайджана, и проводимой Арменией против нашей страны агрессивной политики.

Во время акции, во время которой развевались государственные флаги Азербайджана и Швеции, звучали такие лозунги, как “Карабах – это Азербайджан!”, “Aзербайджан желает мира!”, “Армения, выведи свои незаконные войска из Карабаха!”, “Армения, подпиши мирное соглашение!”, “Армения, прекрати агрессивную политику!”, “Армения, прекрати террор!”, “Армения, не будь провокатором в регионе, прекрати военные провокации!” и др. Была выражена озабоченность в связи с размещением Арменией мин на территории нашей страны, разрушением культурно-исторических памятников Азербайджана и судьбой без вести пропавших азербайджанцев.

Наши соотечественники привлекли внимание политических кругов и общественности Швеции к факторам, препятствующим миру в регионе.

(Перевод: Фидан Мустафаева)