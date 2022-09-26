Президент Ильхам Алиев: Мир в нашем регионе необходим для всех стран, всех народов

БАКУ /Trend/ - Мир в нашем регионе необходим для всех стран, всех народов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 26 сентября Президент Ильхам Алиев в ходе приема делегации во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

"Уже прошло четыре года с тех пор как вы совершили визит в Азербайджан. Но за это время межпарламентские связи развивались успешно. И с Государственной Думой, и с Советом Федерации контакты постоянные и на уровне руководства, и на уровне депутатов. Это очень важный фактор межгосударственных отношений между нашими странами, которые также имеют очень позитивную динамику. Но и, конечно же, регулярные встречи на уровне глав государств также способствуют тому, чтобы динамизм сохранялся. И в целом если смотреть на повестку дня наших отношений, она достаточно обширная, практически охватывает все сферы. Легче назвать те сферы, где у нас не очень активное сотрудничество. Потому что и в политической, и в экономической, и транспортной сфере, в сфере энергетической, гуманитарной - все показатели налицо и мы видим на самом деле хорошую динамику. Главное нацеленность на результат. Потому что все, о чем мы договариваемся, все реализуется. В торгово-экономической сфере, в сфере информационной, коммуникационной, транспортной и в других 8 дорожных карт, которые были согласованы и реализуются, по каждому направлению есть четкий график выполнения задач и контроль за исполнением. Поэтому тут мы можем только констатировать позитивный результат. Опять же результаты, которые созданы общими усилиями и которые имеют важное значение для наших стран, и, думаю, что для региона в целом. Но и, конечно, вопросы региональной безопасности всегда на повестке дня наших отношений. Мы об этом говорили во время недавней встречи с Президентом России в Самарканде. И, конечно же, мир в нашем регионе необходим для всех стран, всех народов. И наша повестка она достаточно однозначная. Мы ее неоднократно артикулировали, что мы сторонники долгосрочного, устойчивого мира, решения всех проблем с соседями и выхода из тяжелой ситуации, в которой регион находился на протяжении 30 лет", - сказал глава государства.