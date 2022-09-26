Президент Ильхам Алиев: Мы сторонники выхода из тяжелой ситуации, в которой регион находился на протяжении 30 лет

БАКУ /Trend/ - Мы сторонники долгосрочного, устойчивого мира, решения всех проблем с соседями и выхода из тяжелой ситуации, в которой регион находился на протяжении 30 лет.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 26 сентября Президент Ильхам Алиев в ходе приема делегации во главе с председателем Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеславом Володиным.

"В торгово-экономической сфере, в сфере информационной, коммуникационной, транспортной и в других 8 дорожных карт, которые были согласованы и реализуются, по каждому направлению есть четкий график выполнения задач и контроль за исполнением. Поэтому тут мы можем только констатировать позитивный результат. Опять же результаты, которые созданы общими усилиями и которые имеют важное значение для наших стран, и, думаю, что для региона в целом. Но и, конечно, вопросы региональной безопасности всегда на повестке дня наших отношений. Мы об этом говорили во время недавней встречи с Президентом России в Самарканде. И, конечно же, мир в нашем регионе необходим для всех стран, всех народов. И наша повестка она достаточно однозначная. Мы ее неоднократно артикулировали, что мы сторонники долгосрочного, устойчивого мира, решения всех проблем с соседями и выхода из тяжелой ситуации, в которой регион находился на протяжении 30 лет.

Ну и что касается непосредственно вашей сферы, должен сказать, что мы рассчитываем на продолжение контактов и в рамках международных структур, и в двустороннем формате. У вас будет встреча с вашей коллегой. Думаю, подробно также вы пройдетесь по повестке дня. Так что много можно говорить. Потому что на самом деле повестка дня очень насыщенная и результативная. Думаю, что вот эти основные направления, на которых мы концентрируемся, четко показывают позитивную динамику двусторонних отношений", - сказал глава государства.