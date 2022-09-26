Обезврежены мины, установленные армянскими вооруженными формированиями (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию освобожденных территорий и путей снабжения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате проведенной работы 24 и 25 сентября на территории Алагёлляр Кяльбаджарского района и в других направлениях было обнаружено и обезврежено с учетом соблюдения мер безопасности 370 противопехотных мин ПМН-Э и 9 противотанковых мин ТМ-62.

На освобожденных территориях продолжаются надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.