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Обезврежены мины, установленные армянскими вооруженными формированиями (ФОТО)

Политика Материалы 26 сентября 2022 15:19 (UTC +04:00)
Обезврежены мины, установленные армянскими вооруженными формированиями (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии продолжают деятельность по разминированию освобожденных территорий и путей снабжения, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

В результате проведенной работы 24 и 25 сентября на территории Алагёлляр Кяльбаджарского района и в других направлениях было обнаружено и обезврежено с учетом соблюдения мер безопасности 370 противопехотных мин ПМН-Э и 9 противотанковых мин ТМ-62.

На освобожденных территориях продолжаются надлежащие мероприятия по инженерному обеспечению.

Обезврежены мины, установленные армянскими вооруженными формированиями (ФОТО)
Обезврежены мины, установленные армянскими вооруженными формированиями (ФОТО)
Обезврежены мины, установленные армянскими вооруженными формированиями (ФОТО)
Обезврежены мины, установленные армянскими вооруженными формированиями (ФОТО)
Обезврежены мины, установленные армянскими вооруженными формированиями (ФОТО)
Обезврежены мины, установленные армянскими вооруженными формированиями (ФОТО)
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