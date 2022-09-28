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Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)

Политика Материалы 28 сентября 2022 18:36 (UTC +04:00)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 28 сентября в рамках официального визита в Грузию первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с министром обороны этой страны Джуаншером Бурчуладзе, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Передав министру обороны Грузии приветствия министра обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник К.Велиев отметил высокий уровень двустороннего военного сотрудничества.

На встрече было отмечено, что азербайджано-грузинские отношения основываются на дружбе и взаимном доверии, а регулярные встречи глав государств способствуют дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Подчеркивалось, что эти отношения, отвечающие взаимным интересам, служат обеспечению мира, стабильности и безопасности в регионе.

Стороны особо отметили важность дальнейшего расширения двустороннего военного сотрудничества, провели обстоятельный обмен мнениями и по другим интересующим вопросам.

После встречи начальник Генерального штаба азербайджанской армии посетил Площадь Героев в центре Тбилиси и возложил венок к памятнику погибшим за территориальную целостность Грузии.

Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
Начальник Генштаба ВС Азербайджана встретился с министром обороны Грузии (ФОТО)
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