В результате армянского обстрела ранен азербайджанский военнослужащий

БАКУ /Trend/ - Несмотря на достигнутую договоренность о прекращении огня, 28 сентября около 18:00 подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из стрелкового оружия различного калибра подразделения азербайджанской армии, расположенные в направлении Алагеллар Кяльбаджарского района, в результате чего ранен военнослужащий Искендеров Ниджат Хидаят оглу, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

"Раненому оказывается необходимая медицинская помощь.

Подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанном направлении, приняли адекватные ответные меры.

Заявляем, что вся ответственность за произошедшее лежит на военно-политическом руководстве Армении, которое целенаправленно пытается обострить обстановку", - говорится в сообщении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)