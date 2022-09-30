Значительно сократилось число преступлений, совершаемых военнослужащими – Ханлар Велиев

БАКУ /Trend/ - Кардинальные реформы и большая работа, проведенная в ВС Азербайджана под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также эффективная совместная деятельность азербайджанской армии и других воинских формирований и Военной прокуратуры, привели к значительному сокращению за последние годы числа преступлений против военной службы и других преступлений, совершаемых военнослужащими.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в интервью газете Xalq сказал заместитель генерального прокурора – военный прокурор Азербайджана генерал-лейтенант юстиции Ханлар Велиев.

По словам Велиева, эта успешная тенденция сохранилась и за последний период текущего года.

Он отметил, что за восемь месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, сократилось на 80 процентов, со злоупотреблением служебным положением или превышением должностных полномочий – на 18,2 процента, с нарушением правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих – на 92,3 процента, с нарушением правил управления и эксплуатации машин – на 12,5 процента, связанных с дезертирством - на 40 процентов, хулиганством - на 20 процентов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)