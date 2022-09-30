БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана принял заявление в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны, сообщает в пятницу Trend.

«Исполнилась вторая годовщина начала Отечественной войны. В результате достигнутой в ней великой Победы Азербайджан положил конец оккупации своих земель и восстановил свою территориальную целостность», - говорится в заявлении.

В заявлении подчеркивается, что освобождение Карабаха и Восточного Зангезура от 30-летней оккупации открыло новую эру в истории Азербайджана.

«Обязательства, взятые на себя Арменией согласно трехстороннему заявлению, до сих пор не выполнены. Азербайджан представил Армении пять основных принципов для подписания мирного договора. Несмотря на то, что на словах Армения приняла эти принципы, работы в связи с этим до сих пор не проведено. 13 сентября Армения предприняла еще одну попытку провокации. Сегодня на варварски разрушенных территориях Азербайджана, которые 30 лет находились под оккупацией, ведутся восстановительные и строительные работы. К сожалению, существует также проблема мин, установленных Арменией на этих территориях во время и после войны. Однако никто не должен сомневаться в том, что Азербайджан превратит Карабах и Восточный Зангезур в процветающий край», - говорится в заявлении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)