БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется два года с освобождения от армянской оккупации города Джебраил и ряда сел Джебраильского района.

Как сообщает Trend, в результате начавшейся 27 сентября контрнаступательной операции азербайджанской армии были последовательно разрушены оборонительно-укрепительные линии, построенные противником на наших землях.

4 октября 2020 года Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении азербайджанской армией от оккупации города Джебраил и нескольких сел района. Вместе с городом Джебраил были отвоеваны села Кархулу, Шукюрбейли, Юхары Маралян, Черекен, Дашкесан, Хоровлу, Деджал, Махмудлу и Джафарабад Джебраильского района.

Отметим, что азербайджанская армия в ходе продолжавшихся 44 дня военных операций разгромила армянские вооруженные силы, которые создавались Арменией на протяжении 30 лет, и освободила от оккупации Джебраильский, Губадлинский, Зангиланский, Физулинский районы, большую часть Ходжавендского района, ряд сел Лачинского района. За этот период были возвращены 5 городов, 4 поселка, 286 сел, многочисленные стратегические высоты.

А 8 ноября, после 28-летней разлуки, был освобожден от оккупации город Шуша, имеющий большое духовное значение для азербайджанского народа. В результате у Армении не осталось иного выхода, кроме как подписать акт о капитуляции.

10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана, России и Армении подписали заявление о прекращении огня. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу сказал, что это заявление фактически означает военную капитуляцию Армении. По условиям капитуляции, 20 ноября был возвращен Агдам, 25 ноября - Кяльбаджар, 1 декабря - Лачинский район. В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся интенсивные работы по реконструкции и восстановлению.

(Перевод: Нубар Кулузаде)