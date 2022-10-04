Группе работников сферы образования Азербайджана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель" - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе работников сферы образования Азербайджанской Республики почетного звания "Заслуженный учитель" за заслуги в развитии сферы образования в стране.

Как сообщает Trend, в распоряжении говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в развитии образования в Азербайджане присвоить почетное звание «Заслуженный учитель» следующим работникам образования:

Аббасовой Рухие Абульфаз гызы

Аббасовой Захире Кочари гызы

Абдыевой Амалие Наби гызы

Агаевой Гюльгез Муршуд гызы

Аслан Зенфире Музаффар гызы

Бабаеву Сахибу Хафиз оглу

Бабаевой Ханымгыз Шурийе гызы

Байрамовой Хураман Ханбала гызы

Джебраиловой Наиле Гасан гызы

Досмамедовой Севде Самандар гызы

Акберли Шалале Вели гызы

Алекберовой Севиль Али гызы

Алиевой Наргиз Мухтар гызы

Асадову Эльмиру Аташ оглу

Аскеровой Адалет Султан гызы

Фаттаеву Рауфу Видади оглу

Гаджиевой Гюльханым Ханлар гызы

Гасановой Халиде Гурбан гызы

Гасановой Ираде Керим гызы

Халиловой Адиле Габиб гызы

Ибрагимовой Нушабе Ильяс гызы

Исаеву Вякалету Аждар оглу

Исмаиловой Малахат Лятиф гызы

Гасымову Гяхряману Мухаммедали оглу

Гасымовой Лейле Джамаледдин гызы

Гасымовой Севиндж Фазиль гызы

Гахрамановой Афет Гудрет гызы

Гахрамановой Айбениз Исрафиль гызы

Гурбановой Ругие Ахмед гызы

Гурбановой Тунзале Расул гызы

Мансуровой Ильхаме Аждар гызы

Мехдиевой Назакет Бахтияр гызы

Мажлумовой Егяне Нуреддин гызы

Магеррамову Гамлету Агарза оглу

Мамедовой Наиде Шакир гызы

Мамедовой Севиль Акбер гызы

Микаиловой Айтекин Шахверди гызы

Мухтарову Эльману Адиль оглу

Мурадлы Чингизу Мазахир оглу

Муталлимовой Таране Галендер гызы

Муталлимовой Елене Кямиловне

Набиевой Ираде Гюльмалы гызы

Наджафовой Бике Алиюлла гызы

Насировой Шахле Абдулгашим гызы

Рагимову Гюльаге Ифаде оглу

Рзаевой Елене Сергеевне

Садыховой Гюльшен Айдын гызы

Солтанову Шахину Шахалы оглу

Шахгельдиевой Адибе Сафар гызы

Шукюрову Айдыну Сулейман оглу

Шукюровой Ясемен Гасанага гызы."