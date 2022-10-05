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Обезврежены мины, установленные армянами в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)

Политика Материалы 5 октября 2022 17:29 (UTC +04:00)
Обезврежены мины, установленные армянами в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - Продолжается работа по обнаружению и обезвреживанию мин, установленных в ходе широкомасштабной провокации вооруженных сил Армении, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Были обнаружены еще 118 противопехотных мин типа ПМН-Э и четыре противотанковые мины ТМ-62М, закопанные армянскими диверсионными группами на территории Кяльбаджарского района, а также 108 противопехотных мин типа ПМН-Э на территории Дашкесанского района.

Все обнаруженные мины были обезврежены с учетом соблюдения мер безопасности.
Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии с высоким профессионализмом осуществляют деятельность по разминированию освобожденных территорий.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Обезврежены мины, установленные армянами в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, установленные армянами в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, установленные армянами в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
Обезврежены мины, установленные армянами в Кяльбаджаре и Дашкесане (ФОТО)
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