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Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в Италии

Политика Материалы 5 октября 2022 18:14 (UTC +04:00)
Командующий ВМС Азербайджана находится с визитом в Италии

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БАКУ /Trend/ - По приглашению командующего Военно-морскими силами Италии адмирала Энрико Кредендино командующий Военно-морскими силами Азербайджана контр-адмирал Субхан Бекиров находится с официальным визитом в Италии для участия в 13-м трансрегиональном симпозиуме ВМС в Венеции, сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Основной целью мероприятия, в котором принимают участие командующие ВМС 44 стран и представители 18 важнейших морских организаций, является проведение дискуссий по обеспечению безопасности на морском транспорте.

Международный симпозиум продлится до 7 октября.

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