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Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

Политика Материалы 6 октября 2022 18:26 (UTC +04:00)
Минобороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны

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БАКУ /Trend/ - Информация, распространенная министерством обороны Армении о том, что в полдень 6 октября подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь по технике, проводящей работы по укреплению боевых позиций вооруженных сил Армении, в результате чего эта техника была повреждена, не соответствует действительности.

Об этом сообщили Trend в четверг в министерстве обороны Азербайджана.

"Это очередная провокационная дезинформация армянской стороны", - сказали в министерстве.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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