Армения не может бесконечно переносить и откладывать мирный договор с Азербайджаном – Ариэль Коэн

БАКУ /Trend/ - Армения не может бесконечно переносить и откладывать мирный договор с Азербайджаном, сказал Trend в понедельник старший научный сотрудник Atlantic Council, директор по энергетике, росту и безопасности Международного центра по вопросам налогообложения и инвестиций Ариэль Коэн.

«Я считаю, что на Южном Кавказе происходят важные события, поскольку перед Арменией стоит исторический выбор: подписать мирный договор с Азербайджаном или продолжить конфликт, в котором она не может победить. В этом отношении победа Азербайджана в конфликте была решающей, а недавнее обострение показало, что Ереван не может бесконечно переносить и откладывать заключение мирного договора. Турция, в целом международное сообщество поддерживают Азербайджан, в то время как у России, которая поддерживает Армению, есть другие заботы как в конфликте в Украине, так и в плане развития отношений с Баку и Анкарой», - сказал он.

Коэн указал, что ЕС способствует контактам между Баку и Ереваном и пытается укрепить свои позиции на Южном Кавказе в тот момент, когда Россия занята Украиной.

«Я верю, что в конце концов у нас будет действующий мирный договор, и это будет на пользу всем народам Южного Кавказа, в том числе и народу Армении, потому что страна остро нуждается в инвестициях и развитии своей транспортной и энергетической инфраструктуры. Это будет беспроигрышным вариантом для Армении, Азербайджана, Грузии и всего региона», - добавил он.

Twitter: @Lyaman_Zeyn