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В Азербайджане вносятся изменения в Кодекс об административных проступках

Политика Материалы 14 октября 2022 16:17 (UTC +04:00)
В Азербайджане вносятся изменения в Кодекс об административных проступках

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане устанавливаются штрафы за нарушение порядка регистрации смерти.

Как сообщает в пятницу Trend, на состоявшемся сегодня заседании Милли Меджлиса (парламент) в Кодекс об административных проступках была добавлена новая статья 562-1 (нарушение порядка регистрации смерти).

Согласно новой статье, за несвоевременную передачу медицинским учреждением информации о смерти в орган (учреждение), определенный соответствующим органом исполнительной власти, или за передачу недостоверной информации должностные лица будут оштрафованы на сумму от 150 до 300 манатов.

После обсуждений изменение было вынесено ​​на голосование и принято в первом чтении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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