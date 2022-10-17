Возбуждены 87 уголовных дел в связи с преступлениями армян во второй Карабахской войне

БАКУ /Trend/ - Генеральной прокуратурой Азербайджана возбуждены 87 уголовных дел по фактам ведения армянскими ВС агрессивной войны и совершенных в ходе второй Карабахской войны преступлений.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам в Гяндже первый заместитель Генерального прокурора Эльчин Мамедов.

Он отметил, что 39 из этих уголовных дел связаны с умышленным убийством и нанесением вреда здоровью гражданского населения, умышленным уничтожением имущества, 26 - с умышленным убийством и нанесением вреда здоровью гражданских лиц в результате взрыва мин и других взрывных устройств, 8 - с незаконным привлечением отдельных вооруженных формирований и наемников в Карабахский регион и участием в военных действиях против Азербайджана, 4 уголовных дела связаны с незаконными призывами, направленными против территориальной целостности Азербайджана, 3 - связаны с поражением объектов инфраструктуры тяжелыми артиллерийскими снарядами и баллистическими ракетами, 3 - с уничтожением памятников истории и культуры на оккупированных территориях и фактами экологических преступлений

(Перевод: Фидан Мустафаева)