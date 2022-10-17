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Приложу все усилия, чтобы внести вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Францией - Лейла Абдуллаева

Политика Материалы 17 октября 2022 20:25 (UTC +04:00)
Приложу все усилия, чтобы внести вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Францией - Лейла Абдуллаева

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БАКУ /Trend/ - Приложу все усилия, чтобы внести вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Францией.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в публикации в Twitter новоназначенного посла Азербайджана во Франции Лейлы Абдуллаевой.

"Выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджанской Республики Его Превосходительству господину Ильхаму Алиеву в связи с назначением на должность посла Азербайджана во Франции. Я приложу все усилия, чтобы внести вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Францией", - говорится в публикации.

Напомним, что до этого Лейла Абдуллаева занимала должность начальника управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Приложу все усилия, чтобы внести вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Францией - Лейла Абдуллаева
Приложу все усилия, чтобы внести вклад в развитие отношений между Азербайджаном и Францией - Лейла Абдуллаева
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