Перед представительством ООН в Вене организована выставка-акция, отражающая военные преступления Армении (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Перед представительством ООН в Вене проведена выставка-акция, посвященная военным преступлениям, совершенным армянскими вооруженными силами в период 30-летней оккупации и II Карабахской войны.

Как сообщили в четверг Trend в Госкомитете по работе с диаспорой Азербайджана, мероприятие, состоявшееся на площади Объединенных Наций, было организовано азербайджанской общиной в Австрии.

На выставке-акции демонстрировались фотоматериалы, отражающие факты гибели 93 человек, включая 12 детей и 27 женщин, и получения 454 гражданскими лицами телесных повреждений различной степени в результате ракетных атак армянских вооруженных сил на Гянджу, Нафталан, Барду, Тертер, Мингячевир и другие азербайджанские города, массовое захоронение, обнаруженное в селе Эдилли Ходжавендского района, и мины, заложенные на азербайджанских землях.

Фотоматериалы сопровождались такими лозунгами и призывами, как “Армянские вооруженные силы учинили невиданную расправу над азербайджанскими мирными гражданами”, “Требуем, чтобы армянские вооруженные силы, несущие ответственность за совершение многочисленных военных преступлений, ответили по закону!”, “Призываем международные организации осудить армян, совершивших военные преступления!”, “Остановите армянскую агрессию!”.

В сопровождении исполнения на кяманче проживающего в Австрии азербайджанского музыканта Рухуллы Азиза была почтена память всех жертв военных преступлений, совершенных Арменией против Азербайджана.

Проявившие интерес к акции горожане были подробно проинформированы о военных преступлениях Aрмении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)