В австрийской прессе опубликован материал о значимой роли Зангиланского аэропорта в превращении Карабаха в важный транспортный узел

БАКУ /Trend/ - В австрийской онлайн-газете dasfazit.at опубликована статья под заголовком «Азербайджан возрождает Карабах, а Запад все еще размышляет над решением конфликта», которая посвящена знаменательному событию – открытию Зангиланского аэропорта и его роли в расширении транспортно-коммуникационной инфраструктуры региона.

В статье говорится, что 20 октября состоялась церемония открытия Зангиланского международного аэропорта, в которой приняли участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Президенты двух стран перерезали ленту в честь символического открытия аэропорта, а также им были вручены символические ключи от Зангиланского международного аэропорта, отмечается в статье.

В статье указывается, что длина асфальтобетонной взлетно-посадочной полосы Зангиланского международного аэропорта составляет 3 тысячи метров, ширина - 60 метров, а площадь перрона составляет 60 000 квадратных метров. Подчеркивается, что аэропорт будет принимать все типы воздушных судов, в том числе широкофюзеляжные тяжелые грузовые самолеты, а полеты будут осуществляться в соответствии со стандартами ICAO и IATA. Терминал аэропорта, который соответствует требованиям времени, позволяет обслуживать 200 пассажиров в час.

Также в статье упоминается, что Зангиланский аэропорт является вторым аэропортом международного значения, который был введен в эксплуатацию на освобожденных от оккупации территориях после аэропорта в Физули. И, согласно тексту статьи, очередным в списке подобного рода грандиозных проектов станет аэропорт, строящийся на территории Лачинского района.

В публикации особый акцент делается на важности Зангиланского аэропорта в контексте расширения и укрепления транспортно-коммуникационной составляющей региона. В частности, говорится, что данный проект превращает Карабах в важный транспортный узел, а также имеет колоссальное стратегическое значение в свете «укрепления Зангезурского коридора авиатранспортной инфраструктурой».

В статье не обходится стороной и тот факт, что данная воздушная гавань «расположена в центре большого транспортного коридора, который соединит Азию и Европу в рамках большого проекта Шелкового пути, протянувшегося из Китая в Европу», и тем самым способствует усилению роли Азербайджана в качестве одного из важнейших хабов в рамках данного проекта.

Более того, открытие Зангиланского аэропорта в день освобождения Зангилана от оккупации оценивается как «знак мира и справедливости», и, как отмечается в статье, должно повлечь за собой реализацию целой череды подобных инфраструктурных начинаний: «Можно с уверенностью сказать, что логическим итогом реализации такого большого проекта в Восточном Зангезуре должно стать открытие Зангезурского коридора».