Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Во французской прессе опубликована статья об отказе Международного суда по иску Армении против Азербайджана

Политика Материалы 24 октября 2022 10:07 (UTC +04:00)
Во французской прессе опубликована статья об отказе Международного суда по иску Армении против Азербайджана

Читайте Trend в

БАКУ /Trend/ - На французском новостном портале La Gazette опубликована статья о том, что 12 октября Международный суд отклонил ходатайство Армении, поданное против Азербайджана, заявив, что новых обстоятельств, представленных Арменией 16 сентября 2022 года, недостаточно для изменения мер, указанных в решении от 7 декабря 2021 года.

Ссылаясь на заявление, сделанное в связи с этим министерством иностранных дел Азербайджана, в статье отмечается, что данное решение соответствует международным и национальным обязательствам Азербайджана об отношении к каждому задержанному армянину в полном соответствии с предыдущим решением суда, а также гуманном и неизбирательном обращении с задержанными.

Также было подчеркнуто, что Генеральная прокуратура Азербайджана, как было объявлено 17 сентября и 2 октября 2022 года, в настоящее время проводит детальное расследование в связи с видеозаписями, анонимно распространенными в социальных сетях, в которых, как утверждается, отражены незаконные действия азербайджанских военнослужащих.

"Армения же, напротив, не предприняла никаких шагов для привлечения виновных к ответственности за многочисленные военные преступления и другие незаконные действия против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц", - говорится в статье.

Кроме того, было отмечено, что как азербайджанские, так и международные наблюдатели, а также специальный докладчик Совета Европы и специальный представитель ЕС по Южному Кавказу неоднократно призывали расследовать распространенные в социальных сетях видеозаписи, указывающие на совершение армянскими военнослужащими военных преступлений, и привлечь виновных к ответственности.

"Азербайджан привержен продолжающемуся мирному процессу и переговорам, а также защите прав всех людей в рамках международного права", - говорится в статье.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости