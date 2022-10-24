Новый законопроект о политпартиях - результат коллективного мышления - Фазаил Агамалы

БАКУ /Trend/ - Новый законопроект о политических партиях является результатом коллективного мышления.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана председатель партии "Ана Вэтэн" Фазаил Агамалы во время общественных обсуждений законопроекта "О политических партиях".

"Политические партии обратились к председателю Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой в связи с необходимостью подготовки нового законопроекта "О политических партиях". Спикер предложила представить наши мнения в связи с подготовкой законопроекта. Мы внесли свои предложения. Этот проект является результатом коллективного мышления", - сказал Агамалы.

Он отметил, что Азербайджан впервые после обретения независимости обсуждает законопроект в таком формате.

"Активность политических партий в Азербайджане значительно возросла и действующее законодательство в данной сфере не соответствовало новым условиям. Данный законопроект подготовлен с учетом проводимых в стране политических реформ, участия политических партий в политической системе, новых вызовов и других факторов и представлен на обсуждение. Концепция закона заключается в повышении места и роли политических партий в политической системе. Это соответствует логике реформ, проводимых в Азербайджане", - сказал Агамалы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)