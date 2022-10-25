Хлесткий ответ французского правозащитника Макрону: Ваше заявление было самым неудачным дипломатическим ходом в новейшей истории Франции

БАКУ /Trend/ - Тьери Вале, руководитель Координационного центра за свободу совести, действующего во Франции, подверг жесткой критике президента страны Эммануэля Макрона за его последнее заявление в связи с Азербайджаном.

Как сообщает во вторник Trend, в открытом обращении под заголовком "Доверие не может быть достигнуто без правды", опубликованном в журнале "Causeur", французский правозащитник отметил, что своим заявлением Макрон поставил под угрозу хрупкий мир на Южном Кавказе.

По его словам, также Макрон ставит под сомнение роль Европейского союза в процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В обращении отмечается, что слова Макрона о том, что "Карабах - это сердце Армении", сказанные на фоне такого важного шага, как признание сторонами территориальной целостности и суверенитета друг друга на Пражской встрече, является неуважением к международным нормам и нанесло удар по этой договоренности.

"Ставя под угрозу роль Европы в хрупком мирном процессе, Макрон "еще больше подтолкнул Южный Кавказ в сторону России", - написал Вале, назвав известное заявление Макрона "самым неудачным дипломатическим ходом Франции в постсоветский период".

Правозащитник также обвинил Макрона, который пытался оправдать свое заявление "приверженностью моральным ценностям", в лицемерии.

"Не думаю, что трагедия в Ходжалы, которая является самой черной страницей карабахского конфликта, может вписаться, как вы говорите, в рамки "борьбы за толерантность, которую ведет Армения". И зная это, молчать об этом - неуважение к принципу "равенства", который является основополагающим принципом Франции", - добавил Вале.

В заключение Вале посоветовал Макрону быть приверженным истинным моральным ценностям Франции, "призвать своих друзей в Армении признать преступление в Ходжалы, совершенное предыдущим режимом этой страны".

"Это может стать настоящим вкладом Франции в мир на Южном Кавказе, в котором он действительно нуждается", - пишет он.

Цитируя сказанное членом коалиции "Ходжалы: Признание во имя примирения", известным правозащитником, председателем объединения "Матери Сребреницы" Мунирой Субашич на конференции, состоявшейся две недели назад в Женеве, в Совете ООН по правам человека, Вале завершил свое обращение словами "Примирение не может быть достигнуто без доверия, а доверие - без правды".

(Перевод: Нубар Кулузаде)