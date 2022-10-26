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В скором времени ожидается проведение десятого Глобального Бакинского форума

Политика Материалы 26 октября 2022 20:40 (UTC +04:00)
В скором времени ожидается проведение десятого Глобального Бакинского форума

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БАКУ /Trend/ - В скором времени ожидается проведение десятого Глобального Бакинского форума.

Как передает в среду Trend, об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Исмаил Серагельдин на мероприятии, посвященном 10-летию Центра.

Он отметил важность форума как площадки для обсуждения проблем на глобальной повестке дня и выразил надежду на проведение такого рода важных мероприятий и в будущем.

"Уверен, что организация такого рода мероприятий приведет нас к конструктивным и продуктивным следующим шагам", - сказал Серагельдин.

Отметим, что девятый Глобальный бакинский форум был проведен в июне текущего года.

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