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Продлен срок действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане

Политика Материалы 1 ноября 2022 20:15 (UTC +04:00)
Продлен срок действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане

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БАКУ /Trend/ - Генеральная Ассамблея Великого национального собрания Турции продлила еще на один год срок действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Соответствующий законопроект от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был представлен в Великое национальное собрание Турции в прошлом месяце.

Отметим, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня находится в Агдаме.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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