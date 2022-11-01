Продлен срок действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Генеральная Ассамблея Великого национального собрания Турции продлила еще на один год срок действия мандата турецких военных в совместном турецко-российском мониторинговом центре в Азербайджане.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Соответствующий законопроект от имени Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был представлен в Великое национальное собрание Турции в прошлом месяце.

Отметим, что совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня находится в Агдаме.

(Перевод: Нубар Кулузаде)