Утвержден новый состав коллегии министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Али Асадов подписал постановление о внесении изменений в постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики от 11 октября 2018 года № 435 "О составе коллегии министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики".

Как сообщает в пятницу Trend, согласно документу, в соответствии с пунктом 5.9 "Положения о министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики", утвержденного указом Президента Азербайджанской Республики от 12 января 2018 года № 1785, Кабинет министров Азербайджанской Республики принял постановление об изложении части 1 постановления от 11 октября 2018 года № 435 "О составе коллегии министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики" в следующей редакции:

Председатель коллегии

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Члены коллегии

Заместители министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики



Министр связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики

Директор Государственного агентства гражданской авиации при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Председатель правления Государственного морского и портового агентства при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Председатель правления Космического агентства Азербайджанской Республики (Азеркосмос) при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Руководитель аппарата министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Директор Государственной транспортной службы Нахчыванской Автономной Республики.

(Перевод: Нубар Кулузаде)