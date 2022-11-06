Победа в 44-дневной войне - это событие, вписанное золотыми буквами в историю азербайджанского народа благодаря Президенту Ильхаму Алиеву - Новруз Аслан (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Победа в 44-дневной войне - это событие, вписанное золотыми буквами в историю азербайджанского народа благодаря Президенту Ильхаму Алиеву.

Об этом сказал Trend председатель Общества Красного Полумесяца Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент) Новруз Аслан.

Он сказал, что Азербайджанский народ всегда будет с гордостью и честью отмечать нашу историческую победу. Депутат добавил, что несколько лет назад 20 процентов территории Азербайджана находились под оккупацией, мы жили как побеждённая нация, с клеймом поражения.

"Но сегодня мы освободили наши земли. Поздравляем друг друга с Днем Победы. Именно поэтому мы в долгу перед нашим победоносным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым, нашей героической армией, нашими шехидами и ветеранами", - отметил депутат.

Новруз Аслан сказал, что Азербайджан много лет готовился к этой Победе под руководством Президента Ильхама Алиева.

"Президент Ильхам Алиев развивал нашу страну во всех сферах, укреплял нашу экономику, снабжал нашу армию самым современным оружием и боеприпасами. У людей сформировалась большая надежда и уверенность в завтрашнем дне. Именно в результате этой дальновидной политики азербайджанский народ сплотился вокруг своего лидера, как железный кулак, и всего за 44 дня преподал врагу достойный урок и одержал Победу. Не может быть большего успеха и счастья, чем это", - добавил он.

Председатель Общества Красного Полумесяца Азербайджана также сказал, что быстро проводимые сегодня на освобожденных территориях восстановительные работы также являются предметом гордости.

"Наши территории, стертые с лица земли врагом, отстраиваются, реализуются современные проекты, строятся дороги. Мы хозяева наших исторических земель. В то же время эта политика является посланием всему миру, она показывает добрую волю нашего государства ко всем", - сказал Новруз Аслан.

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