Завершена подготовка концепции развития села Дашалты - Айдын Керимов

БАКУ /Trend/ - Подготовка концепции развития села Дашалты Шушинского района практически завершена.

Об этом, в частности, сказал в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов.

Он отметил, что в селе будут реализованы проекты, направленные на создание туристической инфраструктуры.

"Предположительно, со следующего года начнутся активные процессы в связи с этим. Продолжится работа и в Шуше. Заложен фундамент новых жилых комплексов. Уже определена новая улично-дорожная сеть. Будущим жителям также будут оказываться госуслуги. В связи с этим в здании бывшего почтового отделения будет проведен капитальный ремонт. Будет обеспечена деятельность четырех важных учреждений - Центра "ASAN", Центра "DOST", домов МСБ и узла связи", - сказал Керимов.

(Перевод: Нубар Кулузаде)