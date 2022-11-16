Парламент Азербайджана принял заявление в связи с резолюцией Сената Франции

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана принято заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении говорится, что принятая Сенатом Франции резолюция нарушает двусторонние обязательства между Францией и Азербайджаном.

Отмечено, что уважение территориальной целостности Азербайджана проистекает как из двусторонних, так и многосторонних обязательств французского правительства.

Эта резолюция ясно показывает, что Франция занимает сторону Армении и подвергает дискриминации Азербайджан, говорится в заявлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)