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Парламент Азербайджана принял заявление в связи с резолюцией Сената Франции

Политика Материалы 16 ноября 2022 16:25 (UTC +04:00)
Парламент Азербайджана принял заявление в связи с резолюцией Сената Франции

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана принято заявление в связи с антиазербайджанской резолюцией Сената Франции.

Как сообщает в среду Trend, в заявлении говорится, что принятая Сенатом Франции резолюция нарушает двусторонние обязательства между Францией и Азербайджаном.

Отмечено, что уважение территориальной целостности Азербайджана проистекает как из двусторонних, так и многосторонних обязательств французского правительства.

Эта резолюция ясно показывает, что Франция занимает сторону Армении и подвергает дискриминации Азербайджан, говорится в заявлении.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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