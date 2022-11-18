США с уважением относятся к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США с уважением относятся к территориальной целостности и суверенитету Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал представитель Госдепартамента США Кэмерон Миллард на встрече 18 ноября в Милли Меджлисе (парламент) с председателем парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Самедом Сеидовым.

Он подчеркнул важность дальнейшего развития отношений между двумя странами. Было отмечено, что после победы в 44-дневной войне Азербайджан создал новую реальность в регионе и выступает с новыми инициативами.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес.

Во встрече приняли участие представители посольства США в Азербайджане - руководитель отдела по политическим вопросам Михаил Серока и советник по политическим вопросам Бретт Дворак.

(Перевод: Фидан Мустафаева)