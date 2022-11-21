Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Отношения Ирана с Азербайджаном основываются на принципе взаимоуважения - МИД

Политика Материалы 21 ноября 2022 14:04 (UTC +04:00)
Отношения Ирана с Азербайджаном основываются на принципе взаимоуважения - МИД

Читайте Trend в

Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Отношения Ирана с соседями, в том числе с Азербайджаном, основываются на принципе взаимоуважения.

Как сообщает Trend, об этом сказал в понедельник на брифинге в Тегеране пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Насер Канани.

По его словам, для Ирана важны вопросы сотрудничества с соседними странами.

«Политика Ирана в отношениях с Азербайджаном заключается в том, чтобы уделять внимание нюансам совместной деятельности и избегать разногласий. В последнее время мы получили позитивные месседжи в двусторонних отношениях с Азербайджаном», - сказал Канани.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости