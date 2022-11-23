Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Сербия являются поистине стратегическими партнерами

БАКУ /Trend/ - Документы, подписанные между Сербией и Азербайджаном, составляют правовую основу наших двусторонних отношений. Конечно же, среди них особое место занимают документы о стратегическом партнерстве.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев 23 ноября, выступая с заявлением для печати с Президентом Сербии Александром Вучичем.

«Мы являемся поистине стратегическими партнерами», - заявил глава государства, добавив, что наши страны успешно сотрудничают во многих сферах. «Наше сотрудничество имеет стратегические цели», - сказал Президент Ильхам Алиев.