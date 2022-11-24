Разоблачать ложь и не останавливаться – одна из задач СМИ Азербайджана

БАКУ/Trend/ - После событий 12-13 сентября на азербайджано-армянской границе в Армении усилились стенания о том, что Россия (ОДКБ) вновь, как и во время 44-х дневной войны, не вмешалась и не защитила своего союзника в тот момент, когда Азербайджан, якобы, вторгся на суверенную территорию Армении и захватил часть приграничной территории этой страны.

Подобные высказывания слышны и на российских федеральных каналах. Московские пропагандисты, отрабатывающие задание одной из башен Кремля держать Азербайджан в постоянном напряжении, и пользующиеся к тому же армянской финансовой благосклонностью, в очередной раз оказывают психологическое воздействие на подавляющую часть российской аудитории, неспособную самой разобраться в событиях на Южном Кавказе.

Людям внушают мысль о том, что Россия, силой своего оружия, могла, но не захотела останавливать Азербайджан во время войны, а также недавней эскалации на границе, по каким-то своим причинам (например, чтобы наказать прозападного Пашиняна).

И вот уже это ложное утверждение озвучивают не только в Ереване и Москве, но и повторяют, к примеру, в Украине, Казахстане, Израиле.

Нет, на самом деле Россия не имела юридических оснований применить силу против Азербайджана для защиты своего союзника, если, конечно, все стороны уважают международное право.

Авторитетное мнение опытного юриста расставляет все точки в этом вопросе.

Но прежде еще раз напомним, что Армения наносила ракетные удары со своей территории по суверенной территории другого государства, что юридически квалифицируется как акт прямой агрессии.

Итак, доктор юридических наук, профессор Намик Алиев комментирует:

«Если государство-член ОДКБ совершило акт агрессии, и к нему были применены ответные меры, то остальные члены Организации юридически не имеют права вмешиваться.

Ответ на этот вопрос ясно обозначен в преамбуле Устава организации, где прописано, что государства-участники Договора о коллективной безопасности действуют в строгом соответствии со своими обязательствами по Уставу ООН, решениями Совета Безопасности ООН, руководствуясь общепризнанными принципами международного права. То есть, они априори не могут встать на сторону агрессора, поскольку это будет противоречить Уставу Организации», подчеркнул Намик Алиев.

И добавляет: «ОДКБ – это организация, целями которой является обеспечение коллективной безопасности стран-участниц и защита от внешней агрессии. Она начинает действовать, когда совершена агрессия в отношении одного из государств-членов, а поскольку ответ агрессору не является агрессией, то оказывать ему поддержку они не могут».

На вопрос, могли ли во время войны участники Договора осадить Армению, он ответил: «Они могли и должны были обозначить свою позицию, заявив, что действия Армении не соответствуют целям и задачам Договора, в котором недопустима какая-либо форма агрессии в отношении других государств.

Ответные действия Азербайджана не могли считаться агрессией, а являлись актом самообороны, даже если бы Азербайджан перешел границы государства-агрессора, для того чтобы его урезонить».

Та же ситуация и с приграничным конфликтом в сентябре этого года: Армения попыталась представить дело так, что занятые ВС Азербайджана высоты – это территория Армении, но при этом сама всячески затягивает вопрос о демаркации и делимитации государственных границ с Азербайджаном.

В этом и таится главная угроза. Люди, знающие Устав ОДКБ не хуже экспертов-юристов, тем не менее, внушают широкой аудитории тезис о том, что Россия МОГЛА вмешаться.

Можно успокаивать себя тем, что это всего лишь риторика, которая не выльется в нечто более опасное и не повлияет в дальнейшем на положение вещей. Однако подобный нарратив опасен тем, что смещает разговор из правового поля в сторону права силы, и культивирует идею о том, что Россия, проигнорировав международное право, должна была ради собственных интересов задействовать свои вооруженные силы в 44-х дневной войне, а также приграничных инцидентах, на стороне Армении.

Она, эта идея, подталкивает руководство Кремля к мысли о том, что Россия, будучи великой державой, может не оглядываться на последствия нарушения международного права, и должна делать то, что ей выгодно.

Вот еще пример манипуляции общественным мнением с целью протащить собственные намерения. Скоро подойдет время решать, останутся ли российские миротворцы в Карабахе. В Армении, и не только, уверенно говорят о том, что российские миротворцы должны оставаться в Карабахе и после 2025 года, делая вид, что будто и не было официальных договоренностей о сроках их пребывания, и что это решение – исключительно прерогатива России.

Именно поэтому нужно выводить всех армянских и играющих на их поле московских пропагандистов, на чистую воду, давая им понять, что за всеми их грязными играми пристально наблюдают в Баку, и при необходимости ответят на всех уровнях.