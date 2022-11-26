Азербайджан играет стратегическую роль в развитии региона - Центр европейской политики

БАКУ /Trend/ - Азербайджан играет стратегическую роль в развитии региона.

Об этом в пятницу в эксклюзивном интервью Trend сказала участник состоявшейся в Университете ADA международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика», аналитик по политическим вопросам Центра европейской политики Аманда Пол.

Говоря о восстановительно-строительных работах, проводимых в Карабахе, она отметила, что инфраструктура там развивается быстрыми темпами.

"Восстановление Карабаха - дело, требующее времени. Но, несмотря на это, там уже наблюдается стремительное развитие. Еще один важный вопрос - установление мира в регионе. Надеюсь, что Карабах скоро будет восстановлен, и люди в ближайший период вернутся на свои земли", - сказала Аманда Пол.

Отметим, что сегодня в Баку в Университете ADA состоялась международная конференция «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

В мероприятии приняли участие руководители и представители ведущих мозговых центров США, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Франции, Израиля, Швейцарии, Италии, Грузии, Канады, Египта, Пакистана, Польши, Румынии, России и Турции.

На конференции были обсуждены аспекты безопасности Среднего коридора, экономические возможности региона. В частности, с этой точки зрения состоялся обмен мнениями по таким темам, как значимость Зангезурского коридора, новые транспортные возможности, которые создаст коридор Восток-Запад, расширение и диверсификация международных грузоперевозок.

(Перевод: Нубар Кулузаде)