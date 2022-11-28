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Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)

Политика Материалы 28 ноября 2022 12:39 (UTC +04:00)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Уроженцы Тебриза, ныне проживающие во Франции азербайджанские исследователи, действующие в сфере защиты прав иранских азербайджанцев, прибыли в Агдам, сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend.

Вначале они ознакомились с руинами освобожденного села Агдамкенд Агдамского района.

В течение дня участники поездки посетят территорию с жилыми домами, подвергшимися армянскому вандализму, а также ознакомятся с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми азербайджанским государством.

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Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)
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