Начался визит в Агдам азербайджанских исследователей из Ирана, ныне проживающих во Франции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Уроженцы Тебриза, ныне проживающие во Франции азербайджанские исследователи, действующие в сфере защиты прав иранских азербайджанцев, прибыли в Агдам, сообщает в понедельник Карабахское бюро Trend.

Вначале они ознакомились с руинами освобожденного села Агдамкенд Агдамского района.

В течение дня участники поездки посетят территорию с жилыми домами, подвергшимися армянскому вандализму, а также ознакомятся с ремонтно-восстановительными работами, проводимыми азербайджанским государством.

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