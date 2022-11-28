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В Азербайджане будут выпущены новые почтовые марки

Политика Материалы 28 ноября 2022 13:54 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут выпущены новые почтовые марки

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут выпущены почтовые марки и памятные знаки, посвященные 100-летнему юбилею общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в "Плане мероприятий по объявлению 2023 года в Азербайджанской Республике "Годом Гейдара Алиева", утвержденном распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Кроме того, согласно Плану, планируется провести церемонию вручения "Премии Гейдара Алиева". Также в рамках "Года Гейдара Алиева" пройдут мероприятия по социальной поддержке и благотворительные акции.

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