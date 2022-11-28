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Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)

Политика Материалы 28 ноября 2022 15:07 (UTC +04:00)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - 27 ноября в Баку на Площади Государственного флага прошла одна из самых интересных автомобильных гонок - дрифт-шоу V1 Challenge.

Как сообщает в понедельник Trend , 6 пилотов, показавших лучший результат на Кубке VI Challenge, прошли в финал. Обладателям первых 3 мест в финале был вручен кубок. Пилотам дрифт-шоу были представлены сертификаты.

Так, первое место занял Эльчин Гасанов, второе - Мурад Гасанов, третье - Адиль Ахундов. Награды победителям вручили президент Автомобильной федерации Анар Алакбаров и министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов. Обладатель первого места получил денежный приз в размере 3 тысяч манатов, второго места - 2 тысяч манатов, третьего места - одной тысячи манатов.

Победитель конкурса Эльчин Гасанов поделился своими впечатлениями о соревновании.

“Бороться было очень сложно, потому что все участники профессиональные пилоты. Более того, дождливая погода немного усложнила задачу. Я очень рад победе. Это невероятные чувства. Выражаю благодарность всем организаторам”, - сказал он.

Отметим, что Кубок V1 Challenge Baku прошел при организационной поддержке Азербайджанской автомобильной федерации и Операционной компании Baku City Circuit.

Кубок Баку V1 Challenge проводится впервые, хотя до этого в нашей стране было организовано несколько гонок серии V1 Challenge. На захватывающем автоспортивном мероприятии прошли гонки на “Volkicar” и дрифт-шоу.

Соревнования с участием "Volkicar" состояли из квалификационного и финального этапов. 12 пилотов продемонстрировали свое мастерство на гоночной трассе. "Volkicar", имея мощность 115 лошадиных сил, развивает скорость до 100 км/ч за 5 секунд.

Победителей определило жюри, состоящее из местных и зарубежных специалистов. В жюри также вошли известные дрифтеры Нил Ган и Ричард Мартин.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
Определены победители Кубка V1 Challenge Baku (ФОТО)
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