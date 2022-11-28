Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в США

БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в США.

Об этом в понедельник сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе визита планируется проведение встреч делегации с военным руководством США, встреч в Оклахоме в рамках "Программы партнерства со штатом".

Отметим, что в рамках визита будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)