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Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в США

Политика Материалы 28 ноября 2022 18:01 (UTC +04:00)
Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в США

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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым находится с визитом в США.

Об этом в понедельник сообщили Trend в минобороны Азербайджана.

Согласно информации, в ходе визита планируется проведение встреч делегации с военным руководством США, встреч в Оклахоме в рамках "Программы партнерства со штатом".

Отметим, что в рамках визита будет организован ряд мероприятий по случаю 20-летия сотрудничества между азербайджанской армией и Национальной гвардией Оклахомы.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в США
Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в США
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