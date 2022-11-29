Состоялись политконсультации между Азербайджаном и Индией

БАКУ /Trend/ - 28 ноября в Нью-Дели состоялись 5-е двусторонние политические консультации между министерством иностранных дел Азербайджана и министерством иностранных дел Индии.

Как сообщили во вторник Trend в МИД Азербайджана, с азербайджанской стороны делегацию на консультациях возглавил заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов, с индийской стороны - секретарь МИД Индии по вопросам Запада, замминистра иностранных дел Санджай Верма.

В ходе политических консультаций были обсуждены текущее состояние двусторонних и многосторонних отношений между двумя странами, работа межправительственной комиссии, перспективы сотрудничества по политическим, экономическим, торговым, культурным, образовательным и другим направлениям, а также в рамках ООН и Движения неприсоединения.

Замминистра Эльнур Мамедов отметил, что за 30 лет, прошедших с установления дипломатических отношений между двумя странами, в различных сферах как на двусторонней, так и на многосторонней основе сформировалась повестка сотрудничества, и есть потенциал для развития отношений. Он также проинформировал о новых реалиях, возникших в регионе в постконфликтный период, проводимых восстановительных и строительных работах, ходе процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, продвижении Азербайджаном мирной повестки, деятельности по открытию коммуникаций. В частности было отмечено, что провокации, совершаемые Арменией, представляют угрозу обеспечению мира и стабильности в регионе.

В ходе встречи стороны также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, вызвавшим взаимный интерес.

(Перевод: Нубар Кулузаде)