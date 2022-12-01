Из Ирана в Азербайджан отправлены товары с надписями на армянском языке (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - На таможенном посту "İpək Yolu" Бакинского главного таможенного управления среди других товаров обнаружены не заявленные для прохождения таможенной проверки товары, используемые в строительстве, производства Армении.

Как передает в четверг Trend, об этом говорится сообщении Управления по печати и связям с общественностью ГТК.

Отмечается, что до сих пор армянские товары, которые пытались незаконно ввезти на территорию страны, обычно состояли из продуктов питания и алкогольных напитков. На сей раз это 24 820 контейнеров для силиконовых изделий, используемых в строительных работах, и 1 050 пустых картонных коробок для упаковки контейнеров для силикона.

Установлено, что эти товары с надписями на армянском языке были отправлены компанией, работающей в Исламской Республике Иран, на адрес физического лица в Азербайджане.

По факту проводится совместное расследование Государственным таможенным комитетом и Службой государственной безопасности.

(Перевод: Фидан Мустафаева)